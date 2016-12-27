إدارة الخليج تحسم من مراتب شافي

سيهات - الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 16:06 pm

قامت إدارة كرة القدم بنادي الخليج بالحسم من الراتب الشهري للمدافع شافي الدوسري لاعب فريق الخليج الأول لكرة القدم وذلك لمخالفته لائحة الاحتراف الداخلية نظراً لخروجه الاعلامي مؤخراً دون أخذ الإذن المسبق من مركز حسن هلال الاعلامي بنادي الخليج ،



هذا إلى جانب ما حواه الحوار الصحفي من إساءة مرفوضة للاشقاء بنادي الفتح ، حيث أن إدارة الخليج إذ تشدد على احترامها لنادي الفتح والذي تربطهما علاقة وطيدة وتعاون مثمر ، وترفض بشكل قاطع أي إساءة من لاعبيها أو كافة منسوبي النادي سواء للفتح أو أي نادي آخر في المملكة وذلك حفاظاً على حسن العلاقة وتعزيزاً للتعاون المستمر مع الجميع.