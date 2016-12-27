رحيل بيبي المحتمل عن ريال مدريد يعجل بعود خيسوس باييخو

مدريد - د ب أ | Tuesday, 27 December 2016 - 16:40 pm

قرر نادي ريال مدريد الأسباني استعادة مدافعه خيسوس بايخو في حال قرر البرتغالي بيبي الرحيل عن الفريق.





وأشارت صحيفة "ماركا" الأسبانية إلى أن استعادة باييخو المعار لنادي انتيراخت فرانكفورت الألماني تمثل حلا سحريا لريال مدريد، سيعفيه من مشقة انتظار موسم الانتقالات الصيفية للبحث عن لاعب في مركز قبل الدفاع.





ويسعى النادي الأسباني باستعادة باييخو(19عاما)، الذي يكمل عامه الـ 20 في الخامس من يناير المقبل، والتغاضي عن التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل، إلى عدم إثارة حفيظة اللاعب الفرنسي رافاييل فاران، الذي يسعى منذ ستة مواسم إلى تثبيت نفسه في الخط الخلفي بجانب القائد سيرخيو راموس.