توريس وجريزمان : انتظرونا الجمعة في الجوهرة

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 16:18 pm

نشر نجما الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني توريس وجريزمان تغريدات على حسابيهما في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" عبرا فيها عن سعادتهما بالمشاركة في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل أمام الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ملعب الملك عبدالله "الجوهرة" بجدة ، حيث قال توريس : من دواعي سروري الاحتفال مع النمور والجمهور الرائع ، فيما قال جريزمان : انتظرونا في الجوهرة .

ويلتقي فريق الاتحاد مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الجمعة ديسمبر 30 الجاري، على هامش احتفال نادي الاتحاد بمرور 90 عاماً على تأسيس النادي، والذي تأسس في عام 1346هـ.