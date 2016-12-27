هامبورج يتعاقد مع مافاراي

هامبورج - د ب أ | Tuesday, 27 December 2016 - 17:24 pm

استكمل نادي هامبورج الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إجراءات التعاقد مع المدافع الألباني ميرجيم مافاراي من نادي كولون المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا).





ويعتقد أن هامبورج دفع 8ر1 مليون يورو (88ر1 مليون دولار) للاعب صاحب الثلاثين عاما، الذي وقع عقدا مع هامبورج حتى نهاية شهريونيو 2019.





ويسعى هامبورج، الذي يحتل المركز الثالث من القاع، لتدعيم المراكز الدفاعية بالفريق بالتعاقد مع لاعب آخر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.





وأشارت التقارير المحلية إلى أن هناك لاعبان مرشحان للعب في هامبورج وهما المدافع اليوناني كيرياكوس بابادوبلوس لاعب لايبزج وإيجوين بولانسكي لاعب خط الوسط بنادي هوفنهايم.