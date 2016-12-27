الأمير عبدالله بن مساعد يعتمد إنشاء إدارة لشئون المكاتب
الرياض - الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 17:58 pm
اعتمد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة إنشاء إدارة عامة لشئون المكاتب ترتبط مباشرة بوكيل رئيس الهيئة العامة لشئون الرياضة عبداللطيف الهريش.
وكلف رئيس الهيئة خالد محمد العسيري مديراً عاماً لإدارة شئون المكاتب والتي تُعنى بمتابعة وتطوير المكاتب الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد وكيل رئيس الهيئة لشئون الرياضة عبداللطيف الهريش أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل الإجراءات والمتابعة للعمل اليومي بين الهيئة والمكاتب وتحقق أهداف الهيئة بمختلف البرامج والفعاليات، وتفعيل الأدوار الجديدة للهيئة في كافة مناطق المملكة.