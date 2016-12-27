أوضح الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال أن فريقه لم يقدم مستواه المعهود، ولهذا السبب خسر الهلال المباراة أمام شقيقه النصر 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور نص