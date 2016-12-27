فرينجز سوف يتولى تدريب دارمشتاد

برلين - د ب أ | Tuesday, 27 December 2016 - 19:04 pm

قال تورستين فرينجز اللاعب الألماني الدولي السابق اليوم الثلاثاء، إنه بصدد تولي تدريب فريق دارمشتاد المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا).





وقال فرينجز (40 عاماً)، والذي كان يعمل مؤخراً كمساعد مدرب بفريق فيردر بريمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي دارمشتاد.





ولم يؤكد النادي حتى الآن صحة هذه التقارير الإخبارية.





وكان دارمشتاد، الذي يحتل قاع الترتيب في جدول الدوري، قد أقال مدربه نوربيرت ماير مطلع الشهر الجاري بعد الخسارة في ست مباريات على التوالي.





وخسر دارمشتاد حتى الآن تسع مباريات على التوالي في كافة المسابقات ويحتل قاع الترتيب برصيد ثماني نقاط، بفارق أربع نقاط عن إنجولشتاد صاحب المركز قبل الأخير.