"الكتف" يغيب الحافظ عن الهلال

الرياض - الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 19:43 pm

أوضحت شركة "بوبا العربية" شريك نادي الهلال في قطاع التأمين والرعاية الصحية أن اللاعب عبدالله الحافظ لم يشارك في مران اليوم؛ نظير تعرّضه لإصابة في الكتف أثناء مجريات لقاء الفريق يوم أمس، في حين أجرى الثنائي نواف العابد وياسر القحطاني مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب على سرعات مختلفة، وأداء تدريبات بالكرة.



من جانب آخر أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم الذين شاركوا في لقاء النصر يوم أمس الاثنين، تدريبًا استرجاعيًا مساء اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب الفنية، إذ طبّق خلاله الجهاز الفني تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون ديازعلى تطبيق تدريبات التسديد على المرمى، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.