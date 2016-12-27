إعلان تمثيل المملكة في الاتحادات واللجان الدولية غداً

الرياض - الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 20:14 pm

بحضور الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، يعقد فريق عمل دراسة تمثيل المملكة في الاتحادات واللجان الدولية مؤتمرًا صحفيًا في تمام الواحدة والنصف من ظهر يوم غدٍ الأربعاء، وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.



حيث سيتم الإعلان عن النتائج والتوصيات التي خلص إليها فريق العمل الذي يرأسه خالد البلطان وهو أحد فرق العمل التي أعلن عن تشكيلها في فترة سابقة.



ومن المنتظر أن يحدد فريق العمل المعايير المستقبلية لاختيار الممثلين في اللجان والاتحادات الدولية، بما يحقق حضوراً مناسباً للرياضة السعودية على الصعيد الإقليمي والدولي.