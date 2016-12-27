مناورة تكتيكية تجهز الباطن للشباب

حفر الباطن - الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 19:29 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تدريباته اليومية تحضيراَ لمواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل بالرياض، ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.



بدأت التدريبات بالجري أعقبها تدريبات لياقية، وتدريبات تكتيكية متنوعة تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق من خلالها خالد القروني المدير الفني للفريق، العديد من الجمل الفنية.



من جهة أخرى يُقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن معسكراً خارجياً في دولة قطر اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة أسبوعين وذلك خلال فترة توقف دوري جميل السعودي للمحترفين.