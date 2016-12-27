الاتحاد يزيح الأهلي ويلاقي النصر في نهائي ولي العهد

الرياض - الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 21:53 pm

فشل النادي الأهلي وصيف النسخة الماضية من بطولة كأس ولي العهد السعودي في الصعود للمباراة النهائية، بعد خسارته 2 / 3 من ضيفه الاتحاد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)في الدور نصف النهائي من البطولة.



وسجل أهداف الاتحاد الثلاثة في الديربي أحمد العكايشي، محمود كهربا، فهد المولد، في حين سجل هدفي النادي الأهلي المحترف السوري عمر السومة.



وسيلاقي نادي الاتحاد نظيره النصر في نهائي بطولة كأس ولي العهد السعودي، بعد فوز الأخير على الهلال في ديربي العاصمة يوم أمس الإثنين 2-0.



يشار إلى أن موعد النهائي لم يحدد تاريخه لحد الآن.