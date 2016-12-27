بحضور رئيس "فيفا".. الهلال يكرم بجائزة أفضل نادٍ خليجي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 21:31 pm

تسلم الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال اليوم الثلاثاء جائزة "كورة وجلوب سوكر" كأفضل نادٍ خليجي لعام ٢٠١٦م.



وتم تكريم نادي الهلال بجائزة أفضل نادٍ خليجي ضمن ملتقى دبي العالمي الذي حضره العديد من النجوم العالميين.



والتقى الأمير نواف بن سعد في حفل "جلوب سوكر" بعدد من الشخصيات الرياضية أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس نادي ريال مدريد الأسباني فلورنتينو بيريز، وأسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا.