الأنصاري: الوصول للنهائي ليس غريباً على الاتحاد

جدة - الرياضية | Tuesday, 27 December 2016 - 22:43 pm

بارك فهد الأنصاري المحترف الكويتي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لجماهير ناديه التأهل لمسابقة كأس ولي العهد السعودي، ذلك بعد الفوز على شقيقهم النادي الأهلي 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).



وقال الأنصاري بعد نهاية المباراة: "قدمنا أمام النادي الأهلي مباراة ممتازة، والوصول للنهائي ليس غريب على نادي الاتحاد وبإذن الله نتوج باللقب".



وتابع اللاعب الكويتي قائلا: "سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، والأهلي استغل فقداننا للتركيز خلال الشوط الثاني وسجل هدفين.



وعن تجديد عقده مع الفريق الاتحادي قال الأنصاري: "أشكر جمهور الاتحاد على رغبتهم باستمراري مع الفريق، وحتى الآن لم تحدث أي تطورات في تجديد عقدي".