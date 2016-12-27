ليفربول يوقف طموحات ستوك سيتي برباعية

لندن - رويترز | Tuesday, 27 December 2016 - 22:46 pm

حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قدم أداء قويا مكنه من التغلب 4-1 على ستوك سيتي بعدما تأخر بهدف في بداية المباراة اليوم الثلاثاء.





وبفضل أربعة أهداف سجلها آدم لالانا وروبرتو فيرمينو وجيانيلي إمبولا عن طريق الخطأ في مرماه والبديل دانييل ستوريدج عاد ليفربول للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق ست نقاط خلف تشيلسي المتصدر.





وتأخر ليفربول بهدف سجله جوناثان والترز في الدقيقة 12 بضربة رأس قبل أن يتعادل لالانا النشيط من زاوية صعبة لليفربول الذي استحوذ على الكرة بصورة أكبر - وأضاف فيرمينو هدفا ثانيا لصاحب الضيافة بتسديدة منخفضة اصطدمت بالقائمين قبل أن تدخل الشباك.





ومن خطأين ساذجين من مدافعي ستوك سيتي زاد ليفربول حصيلة أهدافه في الشوط الثاني بعدما سجل إمبولا هدفا عن طريق الخطأ بعدما حول عرضية ديفوك أوريجي إلى داخل الشباك قبل أن يستغل ستوريدج تمريرة سيئة من رايان شوكروس إلى الخلف وسدد كرة سكنت الشباك.