مسؤول في أتلتيكو مدريد يؤكد بقاء سيميوني الموسم المقبل

مدريد - (أ ف ب) | Tuesday, 27 December 2016 - 22:49 pm

اكد المدير التنفيذي في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم ميغل أنخل جيل مارين الثلاثاء أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني باق مع الفريق الموسم المقبل حتى نهاية عقده في يونيو 2018.





ومدد سيميوني (46 عاما) في مارس 2015 عقده حتى 2020، وهذه الفترة الطويلة غير مألوفة أصلا في إسبانيا، ثم قلص في سبتمبر الماضي مدة العقد حتى يونيو 2018 بعد مفاوضات بين الطرفين.



وردا على سؤال حول مستقبل سيميوني، قال جيل مارين لقناة (سيكستا) التلفزيونية الخاصة: "سيبقى هذا الموسم والموسم المقبلن, هو معنا منذ 5 سنوات، ومن المنطقي أن يبقى معنا أطول فترة ممكنة لأننا سعداء به".



وأضاف: "أننا نواصل تألقنا معا، هو والنادي، ومن الذكاء أن يستمر التعاون بين الطرفين".



وأحرز الدولي الأرجنتيني السابق (46 عاما) مع أتلتيكو لقب الدوري الإسباني في 2014، وقاده مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الاخيرة.



وترددت أنباء عن احتمال انتقال سيميوني إلى أندية أوروبية أخرى منها باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي وأنتر ميلان الإيطالي، لكنه ألمح قبل أيام في مقابلة مع صحيفة "ماركا" إلى احتمال بقائه مع فريق العاصمة الإسبانية إلى ما بعد 2018.



ويحتل أتلتيكو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة البطل ونقطتين خلف جاره ريال مدريد، حاليا المركز السادس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.