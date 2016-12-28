الرياض تستضيف سباق الدراجات المفتوح
الرياض - واس | Wednesday, 28 December 2016 - 00:00 am
يقيم الاتحاد السعودي للدراجات سباق الأفراد والهيئات والشركات المفتوح للدراجات الهوائية يوم السبت المقبل بمنطقة الرياض، وذلك امتدادًا لخطة الاتحاد لنشر ثقافة رياضة الدراجات وإيصالها لأكبر شريحة من المجتمع.
وسيكون انطلاق السباق الذي تبلغ مسافته 60 كيلو متراً من أمام البوابة رقم 5 لجامعة الأميرة نورة بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي.
وحددت لجنة السباق موعد التسجيل في اليوم نفسه من الساعة 12 إلى1:30 مساءً، مشترطة على المشاركين وجود الزي الرياضي ولبس الخوذة وإحضار اثبات الشخصية.