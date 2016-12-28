احتل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي السلام ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على الخويلدية 3ـ1 ضمن الجولة الحادية عشرة، التي أسفرت باقي مبارياتها عن فوز الفيصلي على العرين، والخليج على الجبلين، والعدالة على الانطل