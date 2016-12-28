السلام يسقط طائرة الخويلدية ويتصدر

| Wednesday, 28 December 2016 - 00:00 am

احتل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي السلام ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على الخويلدية 3ـ1 ضمن الجولة الحادية عشرة، التي أسفرت باقي مبارياتها عن فوز الفيصلي على العرين، والخليج على الجبلين، والعدالة على الانطلاق بالنتيجة نفسها، والجواء على الأمل 3ـ2.

وبهذه النتائج، يحتل السلام المركز الأول بفارق الأشواط عن الخليج الثاني، ولكل منهما 29 نقطة، يليهما الخويلدية في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ثم الأمل رابعاً بـ 19 نقطة، والفيصلي خامساً بـ 18 نقطة، والعدالة سادساً بـ 16 نقطة، والعرين سابعاً بـ 12 نقطة، والجواء ثامناً بـ 10 نقاط، والجبلين تاسعاً بـ 5 نقاط، وأخيراً الانطلاق عاشراً بنقطة واحدة.