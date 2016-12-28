الحوكمة والتحكيم التلفزيوني في مؤتمر دبي الرياضي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 00:00 am

انطلق صباح أمس الثلاثاء مؤتمر دبي الرياضي الدولي الحادي عشر عضو “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار “حوكمة كرة القدم الحديثة” بمشاركة نخبة من قيادات وصانعي القرار في الاتحادات الدولية والقارية والوطنية والأندية والمؤسسات الكروية وكبار نجوم اللعبة والتدريب والتحكيم.

وافتتح المؤتمر بورشة عمل القيادة والإدارة التي تناولت أهمية تطبيق الحوكمة في نجاح الأندية المحترفة التي تحدث فيها أمبرتو جانديني المدير العام لنادي روما الإيطالي، وداريوز ميودوسكي مالك نادي ليجيا وارشو من بولندا، وأدارها جيف سلاك نائب رئيس قناة توك.

وجاءت ورشة العمل الثانية بعنوان حوكمة الاتحادات الوطنية، وتحدث فيها مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وكارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وفيرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.