انطلاق أسبوع النزيل الخليجي بنجران

نجران - واس | Wednesday, 28 December 2016 - 00:00 am

انطلقت أمس فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس الذي تنظمه مديرية السجون ولجنة رعاية السجناء بمنطقة نجران، بحضور الدكتور حسين بن عايض آل حمد رئيس لجنة رعاية السجناء بنجران وأعضاء اللجنة وممثلين لعدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة المشاركة، وذلك بمجمع رويال سنتر التجاري.

وتضمنت الفعاليات التي تستمر4 أيام عرض فيلم وثائقي عن لجنة رعاية السجناء بنجران "تراحم" وما تقدمه من خدمات، إضافة إلى عرض مسرحية وأوبريت، بهدف التوعية والتعريف بما تقدمه اللجنة من دعم للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم.

وتعد لجنة رعاية السجناء بمنطقة نجران أحد اللجان الفاعلة والداعمة للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم من خلال ما تقدمه من دعم.