انطلاق المرحلة الثالثة من خطة الـ 30

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 00:00 am

بدأ الاتحاد السعودي للكرة الطائرة تنفيذ المرحلة الثالثة لخطة الـ30 التي تهدف إلى اكتشاف العناصر الناشئة في المناطق االسعودية وتدريبهم لتشكيل منتخبات للاستحقاقات المقبلة ومن أبرزها البطولة الآسيوية التي تستضيفها ميانمار في شهر مارس المقبل.

وقام الجهاز الفني للفئات السنية بقيادة المدرب محمد اللقاني بزيارة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي وأشرف على التدريبات الفنية والبدنية للاعبين المختارين ضمن خطة الـ 30 بأنديتهم, وستستمر الزيارات خلال هذا الأسبوع في المنطقة الغربية لناشئي الاتحاد والأهلي تليها رحلة تدريبية أخرى الأسبوع المقبل بالمنطقة الشرقية.

وفي المرحلة الأولى من الخطة، تم اختيار 60 لاعباً ناشئاً من جميع أندية السعودية حيث خضعوا للاختبارات الفنية والقياس, وفي المرحلة الثانية إقيم معسكر إعدادي وتدريبي بمدينة الرياض لثلاثين لاعباً تخللته تدريبات فنية ومحاضرات توعوية إضافة إلى الكشف الطبي تحت إشراف طبيب هولندي على جميع اللاعبين وتم إرسال نتائج الكشوفات الطبية إلى أندية اللاعبين.

يذكر أن الرياض ستستضيف في شهر يناير المقبل المرحلة الرابعة من الخطة التي سيتخللها معسكر إعدادي لـ54 لاعباً.