إدارة لشؤون المكاتب في هيئة الرياضة

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 00:00 am

اعتمد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة إنشاء إدارة عامة لشؤون المكاتب، ترتبط مباشرة بعبداللطيف الهريش وكيل رئيس الهيئة العامة لشؤون الرياضة.

وكلف رئيس الهيئة خالد محمد العسيري مديراً عاماً لإدارة شؤون المكاتب، والتي تُعنى بمتابعة وتطوير المكاتب الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق السعودية.

من جانبه، أكد الهريش أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل الإجراءات والمتابعة للعمل اليومي بين الهيئة والمكاتب، وتحقق أهداف الهيئة بمختلف البرامج والفعاليات، وتفعيل الأدوار الجديدة للهيئة في كافة المناطق.