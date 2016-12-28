الاتفاق يكسب القادسية في قمة الصالات

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 00:00 am

فاز فريق الاتفاق لكرة قدم الصالات على نظيره القادسية 3/7 في المباراة التي جمعتهما أمس في صالة الهيئة العامة للرياضة (الصالة الخضراء) بالدمام في قمة دوري الصالات، وهي المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لدور المجموعات (المجموعة الثانية) من منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات.

كما أقيمت أمس مباراة مؤجلة أخرى، جمعت بين فريقي النهضة وضيفه العلمين في صالة نادي النهضة بالدمام وانتهت بالتعادل 1/1.

من جهة أخرى، سلم الدكتور صلاح السقا رئيس لجنة ألعاب كرة القدم المشرف العام على كرة قدم الصالات السعودية بين شوطي لقاء الاتفاق والقادسية نعيم بالطيور حكم كرة قدم الصالات الشارة الدولية.