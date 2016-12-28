الخلود يتصدر ممتاز طاولة الشباب

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 00:00 am

تصدر فريق الشباب لكرة الطاولة بنادي الخلود ترتيب فرق الدوري الممتاز لدرجة الشباب، بعد فوزه على نظيره السر 3ـ1، في الجولة السابعة، التي أسفرت باقي مبارياتها عن فوز الحمادة على الأهلي، والصفا على اليرموك بنفس النتيجة، والفتح على الهدى 3ـ2.

وبهذه النتائج يحتل الخلود المركز الأول برصيد 14 نقطة، يليه الحمادة في المركز الثاني بـ 13 نقطة، وفريق السر في المركز الثالث بـ 12 نقطة، والصفا في المركز الرابع بـ 11 نقطة، والفتح في المركز الخامس بـ 10 نقاط، والأهلي في المركز السادس بـ 9 نقاط، والهدى في المركز السابع بالرصيد نفسه، وأخيراً اليرموك في المركز الثامن بـ 7 نقاط.