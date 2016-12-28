﻿الطريق تحول إلى مدرج

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 28 December 2016 - 00:00 am

استغرقت رحلة المشجعين الأهلاويين منصور الزيدان ووليد الجميعة من مقر سكنهما بحي الصفا بجدة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" حوالي ثلاثين دقيقة.

خرج المشجعان من منزلهما عند الساعة الخامسة تماما، وسلكا طريق الحرمين المؤدي للملعب، وتوقفا مرتين الأولى للتزود بالوقود، والأخرى لشراء شالات وأعلام أهلاوية. لم يكن المشجعان مستعجلين للوصول إلى الملعب بسبب حجز وطباعة تذكرتيهما إلكترونياً، عن طريق موقع مكاني. ولإزدحام الطريق بالمشجعين كانا يشدان من أزر أنصار فريقهما بالأهازيج، وعلامات النصر وتارة يطلقون التحديات مع المركبات المتوشحة بأعلام الاتحاد.

كانت الأهازيج الأهلاوية حاضرة طوال الرحلة، وكانت أصوات الأهلاويين تتردد من المركبات المتوشحة بالأعلام الخضراء، وكانا يرددان معها كل حرف وكأنهم في المدرجات.

وصلا الملعب عند الخامسة والنصف، وتوجها مباشرة لمكان تجمع رابطة المشجعين للسلام على زملائهما وتبادل الأحاديث والنقاش عن تشكيلة الفريق، ثم دخلا للمدرج بعد صلاة المغرب.