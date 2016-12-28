ابن مساعد:اتحاد القدم بريء من حسم نقاط الاتحاد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 16:19 pm

قال رئيس هيئة الرياضة السعودية الأمير عبد الله بن مساعد اليوم الأربعاء إن المزيد من الأندية السعودية قد تواجه عقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الفترة المقبلة.



وصرح الأمير عبد الله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان نتائج لجنة دراسة التمثيل السعودي في الاتحادات واللجان الدولية ، بأن اتحاد الكرة السعودي بريء من التقصير في قضية نادي الاتحاد السعودي الذي تقرر خصم ثلاث نقاط من رصيده بالدوري بقرار من الفيفا.



وأضاف "هناك ناد أو أكثر بالطريق لتلقي عقوبات انضباطية من الفيفا وقد اطلعت عن قرب على ملف قضية نادي الاتحاد وأجد ان اتحاد الكرة لم يقصر بالأمر."



وكان نادي الاتحاد قد تلقى قرارا انضباطيا من الفيفا يتضمن خصم ثلاث نقاط من رصيده بالدوري ، نتيجة الشكوى التي تقدم بها اللاعب الأرجنتيني مانسو والذي وقع عقدا مع النادي قبل نحو ستة مواسم لكنه لم يلعب بسبب قرار المؤسسة الرياضية حينذاك بمنع التعاقد معه نظرا لشكوى النادي الأهلي الذي رأى أنه صاحب حق قيد اللاعب .

وتلقى نادي الشباب السعودي كذلك قرارا انضباطيا من الفيفا يقضي بمنعه من قيد اللاعبين بفترة الانتقالات الشتوية إثر شكوى من اللاعب الأردني طارق خطاب رغم تأكيد النادي على تحويل كافة مستحقاته المالية قبل نحو أربعة أشهر .