رئيس "فيفا": الاتحادات الوطنية تدعم زيادة فرق كأس العالم

دبي - رويترز | Wednesday, 28 December 2016 - 15:27 pm

قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في دبي اليوم الأربعاء إن الاتحادات الوطنية تدعم خطط زيادة عدد فرق كأس العالم التي تضم حاليا 32 فريقاً.



ويرغب انفانتينو في زيادة عدد الفرق المشاركة في النهائيات إلى 48 ويقول إن ذلك يمكن أن يحدث في المدة نفسها التي تستغرقها البطولة الحالية.



وقال انفانتينو - الذي اقترح أيضا أن تضم النهائيات 40 فريقاً - إن الاتحادات الوطنية "تدعم بشدة" زيادة عدد فرق كأس العالم.



وفي حديثه أمام مؤتمر لكرة القدم في دبي قال إنفانتينو إن كأس عالم من 48 فريقاً هي أفضل شكل للبطولة من ناحية الجذب المالي.



واقترح رئيس الفيفا سابقاً اقامة البطولة من 48 فريقاً لكن في وجود دور تمهيدي يشارك فيه 32 فريقا لتتأهل الفرق 16 الفائزة بجانب 16 منتخبا آخر إلى دور مجموعات من 32 فريقا.



وعند انتخابه في فبراير تعهد انفانتينو بزيادة حجم البطولة من 32 إلى 40 فريقا.



وأبلغ انفانتينو الصحفيين لاحقاً أن الأمر يعود إلى أعضاء مجلس الفيفا لاتخاذ القرار في "عملية ديمقراطية" بشأن زيادة عدد فرق كأس العالم.