أنجوس يطالب اللاعبين بنقاط الفيصلي

الخبر - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 18:35 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الأخيرة عصر اليوم الأربعاء بقيادة البرازيلي هيليو أنجوس المدير الفني للفريق، استعداداً للقاء الفيصلي في الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين مساء غد الخميس.



وقبل بداية التدريب اجتمع الجهاز الفني بقيادة أنجوس مع اللاعبين، تلا ذلك عمليات الإحماء والتسخين ومران ترفيهي خفيف على الملعب الرئيسي بمقر النادي بالخبر بمشاركة جميع اللاعبين.



ومن جانب آخر تغادر بعثة الفريق إلى الرياض بعد نهاية التدريب عبر مطار الملك فهد الدولي مساء اليوم.



يذكر أن لقاء القادسية غداَ عند الساعة 6:00 م، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.