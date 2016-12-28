اتحاد الكرة: لدينا ما يُثبت استلام نادي الشباب قرار فض المنازعات

هاني السليس | Wednesday, 28 December 2016 - 18:40 pm

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً مساء اليوم الأربعاء، يحمل فيه إدارة نادي الشباب مسؤولية حرمان فريقها من تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد قرار لجنة فضّ المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وكان الشباب قد أصدر بياناً يوم أمس الثلاثاء، أكد أن مستحقات المدافع الأردني طارق خطاب موجودة عبر شيك مصدق لدى لجنة الاحتراف من الثامن عشر من شهر سبتمبر 2016، فيما تم تحويل المبلغ على حساب اللاعب لإغلاق القضية في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري.



وقال بيان اتحاد الكرة السعودي الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن إدارة نادي الشباب استعادت شيك اللاعب والبالغ 100 ألف دولار أميركي، بناءً على طلب رسمي من النادي، فيما تم تسليم الشيك المرتجع لمسؤول الاحتراف بناء على المفاهمة".



وتابع قرار اتحاد القدم: "بعد ذلك ورد للاتحاد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الذي زود الشباب بالقرار عبر البريد الإلكتروني ولدينا ما يثبت استلام نادي الشباب للقرار، ونظراً لعدم تمكن النادي من خلال فترة الشهر من إثبات تحويل المبلغ للاعب فقد صدر قرار الغرفة الدولية بحرمان النادي من التسجيل".