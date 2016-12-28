الهلال يتبرع بدخل مباراة التعاون للشعب السوري

| Wednesday, 28 December 2016 - 19:03 pm

قرر مجلس إدارة نادي الهلال التبرع بدخل مباراة الهلال مع نظيره التعاون مساء السبت المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نظير ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق



وأشار رئيس نادي الهلال إلى أن حملة إغاثة الشعب السوري ليست بغريبة من حكومتنا الرشيدة، فهي أتت لتؤكد الدور الكبير والمواقف المشهودة للمملكة العربية السعودية على الصعيدين العربي والإسلامي في العديد من القضايا الإنسانية التي شهدتها المنطقة.