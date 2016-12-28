منصب واحد للممثلين السعوديين في اللجان الدولية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 19:40 pm

عقد فريق دراسة تمثيل المملكة في الاتحادات واللجان الدولية ظهر اليوم الأربعاء مؤتمراً صحافياً بحضور الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.



وقدم فريق العمل الذي ترأسه خالد البلطان شرحاً مفصلاً حول النتائج التي خلصت إليها الدراسة والتي تهدف إلى تعزيز التمثيل السعودي في اللجان والاتحادات الرياضية الدولية، في خطة عشرية تخللها ثلاثة مراحل، مدى قصير ومتوسط وطويل، كاشفاً عن هدف الدراسة بالاستفادة الدائمة من موقع ومكانة المملكة بين الدول العربية والإسلامية في انتخابات الهيئات الدولية.



كما أوصى فريق العمل بضرورة الاكتفاء بمنصب واحد أو اثنين كحد أقصى للممثلين السعوديين في اللجان والاتحادات الدولية، لضمان تركيز والفاعلية بشكل أكبر، مستعرضاً ما خلصت إليه الدراسة من توصيات جاء في أبرزها معايير وآليات اختيار الممثلين.



من جانبه، قدم رئيس الهيئة شكره لرئيس فريق العمل خالد البلطان، مكلفاً بالوقت ذاته معالي مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة لمتابعة وضع الآليات اللازمة للبدء في تنفيذ ما جاء في الدراسة.



وأكد رئيس الهيئة أن تقوية الحضور السعودي في اللجان والاتحادات الدولية كان يشكل هاجساً بالنسبة له، مشدداً على ضرورة الاهتمام والتركيز على المناصب القيادية والاهتمام بالكيف لا بالكم، مشيراً إلى أن وجود عشرة مناصب مؤثرة أكثر فائدة من عشرين ذات تأثير أفل.