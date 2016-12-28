دياز يجهز العابد للتعاون.. والشمراني يعتذر من الهلال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 20:36 pm

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة ضيفه فريق التعاون مساء يوم السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين، حيث أجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء النصر مرانهم في صالة الإعداد البدني، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين مراناً اعتيادياً، تركّز على الجوانب الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية المنوّعة، قبل أن يفرض الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب، فيما واصل اللاعب عبدالله الحافظ برنامجه العلاجي في عيادة بوبا بمقر النادي، بينما لم يشارك اللاعب ناصر الشمراني بالمران نظير ظروفه الأسرية، حيث قدّم الشمراني عذراً مسبقاً بذلك للجهازين الفني والإداري، في حين أدى الثنائي ياسر القحطاني ونواف العابد مراناً لياقياً باستخدام الكرة، حيث يسعى دياز لتجهيز العابد قبل مواجهة التعاون.





على صعيد متصل يؤدي الفريق مراناً مغلقاً مساء يوم غد الخميس تحضيراً لمواجهة ضيفه فريق التعاون مساء السبت.