"أجهزة منزلية" على قمصان الاتحاد

جدة - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 20:33 pm

أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد اليوم الأربعاء عن اتفاق مجلس الإدارة وشركة يونيو اير إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، على توقيع عقد رعاية الشركة لنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات رياضية، بدءاً من الموسم الرياضي الجاري، وسيظهر شعار الشركة أسفل الظهر على قمصان الفريق الكروي الأول.



وبهذه المناسبة رحب خالد تميرك عضو مجلس الإدارة ومسؤول ملف الاستثمار بانضمام شركة يونيون اير إلى كوكبة الشركات الراعية لنادي الاتحاد، متمنياً أن تكون هذه الشراكة فاتحة خير للنادي والشركة.



ومن جانبه أكد فادي زقزوق المدير العام لشركة يونيون اير، أن الدخول في هذه الشراكة مع نادي الاتحاد يأتي لعراقة هذا النادي وتاريخه وشعبيته الكبيرة محلياً وعربياً وآسيوياً، معلناً بدوره عن انطلاق منتجات يونيون اير السعودية للأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف في المملكة، مشيراً أنه سيتم افتتاح أول معرض ليونيون اير في مدينة جدة خلال الأسابيع القادمة.