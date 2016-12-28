الخليج يتدرب على الرمال تحضيراً للاتحاد

سيهات - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 21:20 pm

اكتفى التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم، بمنح لاعبي فريقه حصة تدريبية صباحية اليوم الأربعاء، بعد التدريب اللياقي الشاق والذي أجراه اللاعبون في الملعب الرملي بنادي الخليج، وذلك تحضيراً لمواجهة الاتحاد مساء الثلاثاء المقبل بجدة ضمن منافسات الجولة 15 لدوري جميل السعودي للمحترفين .



وكان التدريب الذي انطلق عند الساعة الثامنة صباحاً في الملعب الرملي، بدأ بتسخين بتبادل الكرة على الرمال فيما اشتمل بعد ذلك التدريب اللياقي على 4 محطات لاختبار قوة التحمل والقفز على الحواجز والمرونة بتجاوز العقبات وتقوية العضلات، فيما اختتم التدريب بكرة الطائرة الشاطئية والتي شهدت حماس كبير بين لاعبي الفريق .



في المقابل أجرى عبد الله السالم لاعب الفريق الأول أشعة الرنين على موضع إصابته التي تعرض لها في مباراة الفيصلي الماضية، حيث كشفت الأشعة عن تعرضه لشد عضلي في الرقبة ويحتاج إلى علاج تأهيلي للعودة للتدريبات الجماعية.



في حين من المقرر أن ينتظم يونس العليوي في التدريبات الجماعية يوم السبت المقبل بعد أن ينهي برنامجه التأهيلي .