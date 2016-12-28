انتخابات اتحاد الكرة في مركز الملك فهد الثقافي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 21:36 pm

أعلنت لجنة الانتخابات اليوم الأربعاء عن تاريخ ومكان انعقاد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 2016، والتي ستقام في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض يوم السبت المقبل31 ديسمبر 2016، على أن تبدأ العملية الانتخابية باختيار الرئيس وقائمته ثم نائب الرئيس ثم أعضاء مجلس الإدارة.



كما أعلنت لجنة الانتخابات عن باقي البرنامج الزمني لما بعد عملية الاقتراع لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي 2016، والذي يتضمن فترة التظلمات والطعون لعملية الاقتراع وكذلك فترة الفصل فيها.