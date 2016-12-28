غلطة سراي يصل الدمام 8 يناير لملاقاة الاتفاق

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 22:15 pm

شارك محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في مران فريقه اليوم الأربعاء، بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها، في الوقت الذي أظهر عمر السنين مدافع الفريق جاهزيته لمواجهة النصر بعد تجاوز الإرهاق.



وكان الفريق الأول لكرة القدم قد واصل اليوم الأربعاء تدريباته استعداداً لمواجهة النصر في الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين، حيث اكتفى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق، بفترة تدريبية واحدة تنوعت بين التدريبات اللياقية والتكتيكية.



من جهة أخرى تصل بعثة نادي غلطة سراي التركي في الثامن من شهر يناير المقبل إلى الدمام لملاقاة فريق الاتفاق في التاسع من نفس الشهر، إذ سيكتفي الفريق التركي بمرانٍ واحد صباح يوم المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد.