48 ألف نصراوياً يتوجون غالب بجائزة الهلال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 28 December 2016 - 22:20 pm

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية استعداداً لمباراة الاتفاق، والتي تجمع الفريقين مساء يوم الأحد المقبل بالرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من الدوري المحلي.



وجاءت البداية باجتماع للمدرب زوران ماميتش مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية ثم قسم الفريق لمجموعتين ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الهلال الأخيرة، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية توجهوا بعدها للجاكوزي والسونا، في حين طبقت المجموعة الثانية جملاً تكتيكية، واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.



من جانب آخر بدأ اللاعب عوض خميس برنامجه اللياقي بالجري حول الملعب، في حين يواصل عبدالعزيز الجبرين وراكان الشملان برامجهما العلاجية بالعيادة الطبية.



من جهة أخرى تسلم اللاعب العائد من إصابة الرباط الصليبي إبراهيم غالب هدية أفضل لاعب في مباراة الفريق الماضية أمام الهلال في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، والمقدمة من تطبيق النصر والتي حصل عليها غالب باستفتاء للجماهير عبر الحساب الرسمي للنادي وشارك فيه أكثر من 48 ألف.