غيغز من المطروحين لتدريب سوانزي سيتي الإنجليزي

لندن - (أ ف ب) | Wednesday, 28 December 2016 - 23:09 pm

أفادت تقارير صحافية إنجليزية اليوم الأربعاء أن النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد، الويلزي راين غيغز، من الأسماء المطروحة لخلافة الأمريكي بوب برادلي في تدريب سوانزي سيتي.





ويحتل سوانزي النادي الويلزي الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.





وأعلن النادي الثلاثاء إقالة برادلي الذي تولى تدريبه في 11 مباراة، بسبب النتائج المتواضعة.





وكان اسم غيغز (43 عاماً) مطروحاً لخلافة الإيطالي فرانشيسكو غيدولين قبل تعيين برادلي في أكتوبر، واجتمع مرتين مع مسؤولي النادي في يوليو دون التوصل إلى اتفاق.







وعمل الجناح الويلزي السابق مساعداً لمدرب مانشستر يونايتد الأسكتلندي ديفيد مويس، ثم الهولندي لويس فان غال، قبل أن يتخلى عن منصبه بعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بداية الموسم الحالي.





ومن بين الأسماء الأخرى لخلافة برادلي (58 عاما)، ابن سوانسي كريس كولمان الذي قاد ويلز إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2016، وغاري راويت الذي أقيل مؤخراً من برمينغهام سيتي (الدرجة الأولى).





وسيشرف المدربان الن كورتيس وبول وليامس موقتاً على سوانسي في المباراة ضد بورنموث السبت في المرحلة 19 من بطولة إنجلترا.