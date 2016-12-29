خطاب لم يستلم الشيك.. ونملك البراهين الإلكترونية

الرياض ـ هاني السليس | Thursday, 29 December 2016 - 00:00 am

علق الاتحاد السعودي لكرة القدم على البيان الرسمي الذي أصدرته إدارة نادي الشباب بشأن قضية المحترف الأردني طارق خطاب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سابقاً أمس الأول الثلاثاء من خلال البيان الرسمي الذي أصدرته لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس الأربعاء.

وذكرت لجنة الاحتراف عبر بيانها أن القضية صدر فيها قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (135/ص2016) وتاريخ 28ـ 8ـ 2016، وتمت تسوية الموضوع مع نادي الشباب، وذلك بإيداع شيك مصدق للاعب في لجنة الاحتراف.

وبعد ذلك ورد للاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي حول دعوى على النادي من قبل اللاعب وتم إشعار نادي الشباب بذلك بالخطاب رقم (3881) وتاريخ 18ـ 12ـ 1437

وكشفت لجنة الاحتراف أنه في يوم 19ـ 12ـ 1437 ورد للاتحاد السعودي خطاب نادي الشباب برقم (1/687) ، وتاريخ 26ـ 12ـ 1437هـ، وكذلك تم تزويد نادي الشباب بصورة من ذلك.

ونظراً لعدم تواصل اللاعب مع اللجنة لاستلام الشيك فقد تم تسليمه لنادي الشباب بناءً على طلب رسمي من النادي من خلال تسليمه لمسؤول الاحتراف بالنادي على المفاهمة مع اللاعب حسب إفادة النادي.

وبعد ذلك جاء قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، وقام الاتحاد السعودي بتزويد نادي الشباب بالقرار بخطاب رقم 653، وتاريخ 25ـ 1ـ 1438هـ عن طريق البريد الإلكتروني، ويوجد ما يثبت استلام من قبل النادي.

ونظراً لعدم تمكن النادي خلال فترة الشهر من إثبات تحويل المبلغ للاعب فقد صدر قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي بحرمان النادي من التسجيل في الفترة الشتوية القادمة.

وكانت إدارة نادي الشباب قد أكدت عبر بيانها أن النادي سلم لجنة الاحتراف مبلغ المستحقات كاملاً والبالغ 100 ألف دولار عبر شيك مصدق بناء على طلبها لعدم وجود حساب بنكي للاعب بعد مغادرته السعودية والذي تسبب في حرمان نادي الشباب من التسجيل في الفترة الشتوية المقبلة.

من جهة ثانية، تسعى إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني إلى تصعيد الموضوع بحسب مصادر قريبة من أجل السماح لهم بالتسجيل.