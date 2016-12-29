الأمانة تتحمل نقاط الاتحاد.. و3 أشخاص سيديرونها مستقبلاً

الأحساء ـ عادل الدحيلان - جدة ـ ماجد هود | Thursday, 29 December 2016 - 00:00 am

وعد سليمان المالك المرشح لرئاسة اتحاد الكرة بتعزيز مفهوم الإدارة القانونية في كافة أرجاء الاتحاد الجديد في حالة فوزه بالانتخابات المقررة يوم 31 ديسمبر الجاري.

واستعرض المالك برنامجه الانتخابي أمام رؤساء أندية محافظة الأحساء ورجال الإعلام، وكشف عن أهدافه التي وضعها في الحملة الانتخابية، وقال: "هناك جوانب في أمانة الاتحاد يجب أن تتغير من ضمنها التواصل مع الأندية".



نقاط الاتحاد

وتحدث المالك في الاجتماع عن خصم نقاط نادي الاتحاد مبيناً أن هناك ضعفاً في التواصل لأمانة الاتحاد، وقال: "ما حدث لنادي الاتحاد وخصم النقاط الثلاث من رصيده في سلم الترتيب يؤكد أن الأمانة تحتاج لتغيير جذري في عملها حيث توجد خطوة تطويرية بأن يكون هناك ثلاثة أمناء يعملون لصالح الأندية داخلياً وخارجياً بحيث يكون تركيزهم على أندية الممتاز والأولى والثانية والثالثة".

وأضاف: "لا بد من ضمان سرعة إنجاز العمل دون ضغط على جهة واحدة في الأمانة".



تشريع

أشار المالك إلى أن "هناك توجهاً في عملية تسريع المعاملات داخل اتحاد الكرة حتى لا يكون هناك تأخير في البت بالقرارات التي تخص الأندية"، مبينا أن هناك خططاً من أجل الارتقاء بالتحكيم السعودي مؤكداً أن الحكم السعودي يحتاج للتطوير.

إلى ذلك، زار سلمان المالك أمس الأربعاء مقر نادي الاتحاد وتجول في أرجاء النادي والتقى المسؤولين في النادي الغربي، وتحدث لهم عن برنامجه الانتخابي.