عقوبات لجنة الانتخابات.. “شختك بختك”

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 29 December 2016 - 00:50 am

أكد محمد قدادي عضو اللجنة العامة للانتخابات بالاتحـــاد السعـــــودي لكرة القــــدم "سابقـــــاً" لـ"الرياضية" أن الوقت المتوقع استغراقه في عملية الاقتراع لا يتجاوز 10 ساعات، مطالبــاً بالحرص "على التنظيــــم وزيــادة صناديق الاقتراع إلى أكثر من 6 صناديق متى ما أرادوا الإنجاز في وقت أقل".

وحذر من إغفال جانب تواجد التغذية والمياه بكميات جيدة في ظل وجود المرشحين والعاملـــين والحضــــور والإعلاميين.



افتراضية

وشدد عضو اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم "سابقاً" على أهمية إقامة تجربة افتراضية في الموقع الذي سيتم عليه الانتخابات قبل وقت كافٍ من يوم الاقتراع، ورسم السيناريو على أرض الواقع من فرز وتصويت وغيرهما من التفاصيل الدقيقة مرتين على أقل تقدير، واصفاً عدم عمل التجربة الافتراضية بـ "المصيبة".



تحقيقات الآيباد

وعن التحقيقات التي أجرتها لجنة الانتخابات مع سلمان المالك المرشح لرئاسة اتحاد القدم وعدد أعضاء الجمعية العمومية، بخصوص تقديم المالك لهدايا "أجهزة آيباد" واستضافـة للأعضــاء قال قدادي: "هناك أمور "تافهة" في المحظورات التي يقع فيها المرشحون ولا ينظر لها إطلاقاً، كجهاز الآيباد الذي تبلغ قيمته 300 ريال، وهذه تطورات من لغة العصر بدأت بالقلم حتى وصلت إلى هذه التقنية"، وأضاف: "هناك أمور "فاضحة" تحتاج إلى إثباتات من لجنة الانتخابات".

وشدد على أهمية وجود حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية لكل مرشح، وتكون كل عملية مثبتة بخطابات وشيكات وخلافها، ومعرفة مصدر التمويل، مشيراً إلى أنه كان من المفترض على اللجنة أن تطوّر ما بدأته اللجنة السابقة.



المطاطية

وانتقد قدادي بعض فقرات قائمة المحظورات على المرشحين التي وصفها بـ "المطاطية" وأنها ليست واضحة أو محددة، مشيراً إلى أنه حتى العقوبات وتدرجها غير موجودة في الأساس، متسائلاً: هل يعقل أن تصدر اللجنة عقوبــة "شختــك بختك"؟ على حد تعبيره مبيناً أن هذه الأمور مرتبطة بأنظمة دولية.