إلغاء دورة قطر 2017 للدراجات

| Thursday, 29 December 2016 - 00:00 am

باريس ـ أ ف ب



أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الأربعاء إلغاء دورة قطر 2017 بسبب صعوبات في جذب المعلنين.

وأوضح الاتحاد في بيان إنه تلقى "أمس (الأربعاء) اخطارا بإلغاء دورة قطر للرجال وكذلك دورة قطر للسيدات".

أضاف أن القرار "يأتي في أعقاب صعوبات" واجهها المنظمون "فـي جذب رعاة" للدورة التي كان من المقرر إقامتها في فبراير.

ووضعت دورة قطر للرجال على روزنامة الاتحاد الدولي منذ 2002، فيما تأخرت دورة قطر للسيدات حتى 2009.

وتـوج البريطاني مـارك كافنديش بطلا لنسخة 2016 من الدورة.