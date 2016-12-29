إنفانتينو: قطر تقدمت في قضية العمال.. والفيفا سيواصل “الضغط”

دبي ـ رويترز | Thursday, 29 December 2016 - 00:00 am

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن قطر حققت تقدما إيجابيا في التعامل مع مخاوف بشأن العمالة الوافدة المشاركة في أعمال إنشاء ملاعب ستستضيـف كـأس العالـم 2022.

لكنه أشار إلى أن المؤسسة ستواصل "الضغط" ومتابعة هذا الملف بعد أن أقر بأن الفيفا تباطأ في السابق في اتخاذ اجراءات بشأن مخاوف متعلقة بوضع العمال في قطر.

وكان الفيفا قال في وقت سابق إن وضع حقوق الإنسان سيكون عنصرا مهما في عملية اختيار مقر النسخ المقبلة من كأس العالم.

وفي 22 أبريل الماضي أعلن خططا لتشكيل مجموعة خاصة لمتابعة ظروف العمل.

وقال إنفانتينو إن قطر حققت تقدما إيجابيا "لكن هناك حاجة لمزيد من العمل. لكننا سنواصل الضغط.. وسنواصل القيام بذلك."

وتنفق قطر مليارات الدولارات على البنية الأساسية المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 واستعانت بمئات الألوف من عمال البناء الأجانب من دول مثل الهند ونيبال وبنجلادش.

وأعلنـت قطـر بعـض التغييرات تتضمن استبدال نظام الكفالة المثير للجدل والذي يلزم العمال الأجانب بالحصول على موافقة كفيلهم لتغيير العمل أو مغادرة البلاد.