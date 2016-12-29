أخضر السلة ينهي استعداداته للبطولة العربية

الرياض ـ واس | Thursday, 29 December 2016 - 00:00 am

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداداته للمشاركة في البطولة العربية الـ12 التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة السبت المقبل وتستمر 9 أيام.

واشتمل المعسكر الذي أقيم في مدينة الإسكندرية وتخللته 3 لقاءات ودية أمام أندية، دمنهور وترام والأوليمبي وتمكن الأخضر من الفوز في الثلاث مباريات بنتائج إيجابية، حيث انتهت المباراة الأولى أمام نادي دمنهور بالفوز بنتيجة 73ـ45، وفي المباراة الودية الثانية أمام نادي ترام فاز بنتيجة 59ـ50، وكسـب نادي الأوليمبي بنتيجة 73ـ68.

من جهته أوضح إداري المنتخب السعودي الأول لكرة السلة حسين قلاف أن المباريات الودية التي لعبها المنتخب السعودي شهدت تدرجاً في المستوى الفني للفرق المنافسة، حيث استقر الجهاز الفني على التشكيلة النهائية للمنتخب والقائمة الأساسيــة والاحتياطيـة للاعبين.

وأكـــد أن المنتخـــب السعودي يدخل المنافسة في البطولة العربية وكله أمل بالفوز وتحقيق نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن هناك منتخبات قوية لها حسابات خاصــة مثــل المنتخـب المصري، ومنتخبات المغرب والبحرين والإمارات وكلها منتخبات قوية، متوقعاً أن تكون بطولة قوية وفيها منافسات وأداء رائع ومتميز للاعبين.

يـذكـــر أن المنتخــب السعودي الأول لكرة السلة شارك في البطولة الخليجية الأخيرة ووصل إلى النهائي أمام قطر وحصل على المركز الثاني.