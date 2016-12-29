الهلال.. رونالدو.. صلاح.. عموري.. أبطال جوائز “غلوب سوكر”

دبي ـ الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 00:00 am

كشفت مصادر قريبة من نادي الهلال أن إدارة النادي تنوي إقامة احتفال مبسط بمناسة حصول الفريق الأول على لقب جائزة أفضل ناد خليجي واستلمها الأمير نواف بن سعد رئيس النادي في حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي أقيم أمس الأول في دبي.

كما نال البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب وأفضل ناد في العالم، في حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي أقيم الثلاثاء في دبي.

وقدم رونالدو هذه السنة أداء يعد من الأفضل في مسيرته، فأحرز مع ناديه اللقب الـ 11 في دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، وقاد منتخب بلاده لإحراز كأس أوروبا للمرة الأولى.

وحصل المهاجم البالغ من العمر 31 عاما هذا الشهر على جائزة "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب، ويتوقع أن ينال جائزة مماثلة يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر المقبل.

وغاب النجم البرتغالي عن الحفل، إلا أنه توجه إلى الحاضرين برسالة مصورة قال فيها إن هذه السنة "كانت ربما أفضل سنة لي حتى الآن. فزنا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، فزنا للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي بلقب مهم. أحرزت الكرة الذهبية، فزت بكأس العالم للأندية، ماذا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك؟".

ومنح النادي الملكي جائزة "أفضل ناد"، ورئيسه فلورنتينو بيريز جائزة "أفضل رئيس"، ومدرب البرتغال فرناندو سانتوس جائزة "أفضل مدرب"، بينما قدمت جائزة خاصة لمدرب باريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني اوناي ايمري لقيادته إشبيلية إلى لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في المواسم الثلاثة الأخيرة، وجائزة للمهاجم الكاميروني صامويل إيتو عن مجمل مسيرته.

عربيا، اختير لاعب روما الإيطالي المصري محمد صلاح أفضل لاعب، متفوقا على مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي الدولي الجزائري رياض محرز ومدافع يوفنتوس الدولي المغربي مهدي بن عطية.

ومنح لاعب نادي العين الإماراتي عمر عبد الرحمن جائزة أفضل لاعب في دول مجلس التعاون الخليجي، علما أنه حاز هذا الشهر جائزة أفضل لاعب في آسيا، والتي يمنحها الاتحاد القاري للعبة.