الودعاني عضوا بتنفيذي الاتحاد العربي للشرطة

الرياض ـ واس | Thursday, 29 December 2016 - 00:00 am

حظي ممثل المملكة العربية السعودية، الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني بثقة 18 صوتا من الدول العربية ليكون عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وذلك أثناء عقد أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشرطة في دولة قطر برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني ، وبحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان ورئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة العميد خالد العطية وعدد من المسؤولين في الأقطار العربية .

وجاءت تزكية العقيد سلطان الودعاني تأكيدا لمكانة المملكة المتأصلة والقوية كإحدى الدول الرئيسية والداعمة للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، كذلك لما يمتلكه العقيد الودعاني من خبرات متراكمة في المجال الرياضي الشرطي على المستويين الداخلي والعربي حيث سبق أن تولى عدداً من المناصب المختلفة على المستوى العربي، كما جاءت تزكيته لمنصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة تتويجاً لهذا العطاء .