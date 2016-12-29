اللصوص يقتحمون منزل المدرب رامون دياز

الرياض ـ حسن أبوزينب | Thursday, 29 December 2016 - 12:33 pm

كشفت تقارير واردة من العاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس أن أحد المنازل التي تعرضت لسرقة من قبل مجهولين خاص برامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ..وأوضحت صحيفة Eugranista الأرجنتينية أن الجريمة حدثت في غياب رامون وان اللصوص استغلوا غياب السكان في احتفالات أعياد الميلاد بمجمع نورديلتا بحي تيجرى بمدينة لوس أنجلوس لارتكاب جرائمهم . وأضافت الصحيفة أن ملاك المنازل اكتشفوا السرقة التي كان مسرحها منطقة كاستورس التي تقع بجوار ملعب جولف ..ومن جانبها فإن مصادر الشرطة التي تحقق في الجريمة لم تكشف عن قيمة المسروقات إلا أنها أكدت أنه في نفس اليوم الذي تعرض فيه منزل رامون للسرقة تمت ست سرقات أخرى في مجمع إسكان لا إسلا في العاصمة وكلها ناتجة عن الهدوء الذي كان يخيم على المنطقة بسبب غياب السكان وانشغالهم بحفلات عيد الميلاد