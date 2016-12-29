ريال مدريد يقترب من تجديد تعاقده مع ايسكو

مدريد - (د ب أ) | Thursday, 29 December 2016 - 15:02 pm

يبدو أن قضية تجديد ايسكو لتعاقده مع ريال مدريد تعد على نار هادئة، فقد تواصل اللاعب الدولي الأسباني مع إدارة ناديه من أجل تمديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو .2018

ورغم أن الأمر لم يتجاوز تبادل التعبير عن النوايا الحسنة من الجانبين، يرغب ايسكو في الانتظار إلى نهاية الموسم لاتخاذ القرار النهائي، حيث أعرب اللاعب أنه لا يرى مشكلة في مدة العقد الجديد، التي قد تمتد حتى 2022، أو في الراتب، ولكنه سيحدد مستقبله طبقا لأمور رياضية بحتة لا تتعلق بالعقد أو بنوده المالية.



ويرغب ايسكو في الاستمرار مع ريال مدريد ويعتبر هذا الخيار هو أهم أولوياته، ولكنه يرغب في الانتظار ليعرف ماهية دوره في الفريق منذ هذه اللحظة وحتى نهاية الموسم.



ولعب ايسكو هذا الموسم 916 دقيقة مع ريال مدريد خلال 17 من أصل 26 مباراة خاضها النادي الملكي، كما غاب عن مباراتين للإصابة، ولعب 12 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية .