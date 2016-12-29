ليفربول وسيتي يطمحان للبقاء على مقربة من تشيلسي

لندن - رويترز | Thursday, 29 December 2016 - 15:09 pm

يبدو أن المواجهة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي في ملعب انفيلد يوم السبت المقبل ستحدد الفريق الذي سيمكنه منافسة تشيلسي المتصدر على الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



والتعادل لن يكون مفيدا لأي من الطرفين في سعيهما خلف فريق المدرب انطونيو كونتي الذي يبتعد بفارق ست نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي ربما يعزز تصدره للقائمة حتى قبل بداية العام الجديد.



ويحتل سيتي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وعادة يقدم أسوأ أداء ضد ليفربول. وفي الموسم الماضي تلقى سيتي هزيمة مذلة 4-1 على ملعبه ولم ينتصر في انفيلد منذ 2003.



لكن على الأقل سيشعر سيتي ببعض الراحة لغياب جلاده فيليبي كوتينيو الذي ما يزال يتعافى من إصابة في الكاحل. وهز كوتينيو شباك سيتي خمس مرات في أخر ست مباريات بين الفريقين.



ويستطيع الفريق الاعتماد على مهاجمه سيرجيو اجويرو بعد انتهاء عقوبته بالإيقاف أربع مباريات.



وستتوقف المباراة على كيفية تعامل دفاع ليفربول المهتز مع المهاجم الأرجنتيني رغم أنه يستطيع تهديد مرمى منافسه حيث قاد ادم لالانا ليفربول للعودة والفوز 4-1 على ستوك سيتي يوم الثلاثاء مع وجود دانييل ستوريدج بحالة جيدة وتسجيله أول هدف له في الدوري هذا الموسم.



وسيتعين على سيتي الحذر من ساديو ماني الذي هز شباكه بثلاثية في أخر مواجهة بينهما عندما قاد فريقه السابق ساوثامبتون للفوز 4-2 في الموسم الماضي.



وشاهد بيب جوارديولا مدرب سيتي مباراة ليفربول في انفيلد.



وسيتعين على ستوك سيتي إظهار بعض المقاومة لمنع تشيلسي من تحقيق الفوز 13 على التوالي في الدوري ومعادلة الرقم القياسي لارسنال في موسم واحد والذي حققه في موسم 2001-2002.



وسيرحب تشيلسي بعودة دييجو كوستا ونجولو كانتي بعد انتهاء إيقافهما لكن بيدرو سيغيب بعد حصوله على الإنذار الخامس في الفوز 3-صفر على بورنموث يوم الثلاثاء الماضي.



ويعاني ليستر سيتي حامل اللقب بشدة بعد فوزه مرة واحدة في أخر تسع مباريات وسيغيب عنه جيمي فاردي بسبب الإيقاف في مواجهة وست هام يونايتد الذي تحسن بقوة في الفترة الماضية.



وسيتعين على كلاوديو رانييري مدرب ليستر اتخاذ قرار في أمر الاستعانة بجهود الجزائري رياض محرز بعد استبعاده من مواجهة ايفرتون.



ومحرز هو واحد من أربعة لاعبين في ليستر سيرحلون للمشاركة في كأس الأمم الافريقية مطلع الشهر المقبل لذا من المتوقع أن ينفق المدرب الإيطالي بسخاء خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ويسعى سوانزي سيتي للتحسن بعد التعاقد مع مدرب جديد خلفا للأمريكي بوب برادلي الذي أقيل هذا الأسبوع.



ويحتل سوانزي المركز 19 ويحتاج للفوز بشدة على ملعبه ضد بورنموث.



وسيستضيف هال سيتي متذيل الترتيب منافسه ايفرتون غدا الجمعة في حين يخرج ميدلسبره صاحب المركز 15 لمواجهة مانشستر يونايتد يوم السبت.



ويخوض كريستال بالاس ومدربه سام الاردايس مواجهة صعبة ضد ارسنال في العاصمة البريطانية يوم الأحد وسيخرج توتنهام هوتسبير لمواجهة واتفورد في نفس اليوم.