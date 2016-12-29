تيفيز ينتقل رسميا إلى شنغهاي شينهوا الصيني

شنغهاي - (د ب أ) | Thursday, 29 December 2016 - 15:23 pm

أعلن نادي شنغهاي شينهوا الصيني اليوم الخميس رسميا عن ضم كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني.



ولم يكشف النادي الصيني عن التفاصيل المالية لصفقة ضم تيفيز 32/ عاما/ ولكن بعض وسائل الإعلام ومن بينها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) رجحت أن قيمة الصفقة بلغت نحو 70 مليون جنيه استرليني.



ومن المقرر أن يحصل تيفيز على 615 الف جنيه استرليني اسبوعيا في شنغهاي.



وأثيرت تكهنات واسعة منذ فترة حول اقتراب تيفيز نجم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس سابقا، من الانتقال إلى الدوري الصيني ليلعب تحت قيادة المدرب جوش بوييه.



وسينضم تيفيز إلى بعض النجوم العالميين في صفوف شنغهاي مثل السنغالي ديمبا با والنيجيري اوبافيمي مارتينز.



وانتقل تيفيز إلى بوكا جونيورز في يوليو 2015 قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد خسارة يوفنتوس أمام برشلونة الأسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.