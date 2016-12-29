تشافي: ريال مدريد نادي كبير وسبب إزعاجاً دائماً لبرشلونة

مدريد -(د ب أ) | Thursday, 29 December 2016 - 15:33 pm

تحدث نجم الكرة الأسبانية، واللاعب الحالي لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز عن موضوعات تتعلق بناديه القديم برشلونة وغريمه التاريخي ريال مدريد، وذلك في لقاء مع شبكة "كادينا كوبي" الإذاعية الأسبانية.



وبدأ تشافي اللقاء، الذي جرى أمس الأربعاء ونشرت فحواه صحيفة "ماركا" الأسبانية"، بالتحدث عن استمرار ليونيل ميسي وانيستا والمدرب لويس انريكي مع برشلونة، وقال: "أتمنى أن أرى ميسي وانيستا ولويس انريكي معا في العام المقبل، هذا يعني أن برشلونة لا يزال يتمتع بحالة جيدة."



وأضاف: "من الطبيعي أن ينهك برشلونة مدربه، إنه النادي الأكبر في العالم، هناك ضغوط كثيرة، وتعطش لإحراز الألقاب في كل عام، هناك عمل كثير وهذا واضح، أرى أن لويس انريكي يستمتع ويعاني في الوقت نفسه، ولكن هذه هي مهنة التدريب تحتوي على كل شيء."



وأشار تشافي إلى أن نتيجة التعادل، التي انتهت بها مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، كانت عادلة، واستطرد قائلا: "بالنسبة لي النتيجة كانت عادلة، الكلاسيكو كان يتأرجح بين الطرفين، ريال مدريد لديه فريق جيد للغاية ويستطيع المنافسة على كل الألقاب."



وردا على سؤال عن رأيه في الهدف القاتل، الذي أحرزه مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس في الدقيقة الأخيرة من تلك المباراة، قال هيرنانديز: "ريال مدريد يزيد من الضغط دائما في الدقائق الأخيرة، لقد حافظ على إصراره حتى النهاية، ريال مدريد لا يتخلى عن إيمانه، إنه فريق معروف تاريخيا بقدرته على تحقيق الفوز وسيظل هكذا لأنه نادي كبير للغاية وسيكون سببا للإزعاج الدائم لبرشلونة."



وأكد هيرنانديز أنه شعر بفخر كبير بمجاورة ميسي وانيستا على منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية في 2010، مشيرا إلى أن ميسي كان الأحق بالجائزة في ذلك العام: "ميسي كان يستحق الكرة الذهبية في 2010 بدون شك، بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في العالم وفي التاريخ، الوقوف بجانبه وبجانب انيستا كان تاريخيا ورائعا، لم أكن أتخيل أبدا وقوفي على منصة التتويج بالكرة الذهبية، سعدت كثيرا بمنح الجائزة لميسي، لقد كان قرارا عادلا".