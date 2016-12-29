يوفنتوس يقترب من التعاقد مع رينكون لاعب وسط جنوة

ميلانو - رويترز | Thursday, 29 December 2016 - 16:13 pm

يقترب نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم من التعاقد مع توماس رينكون لاعب جنوة بعد أن أكد عبر حسابه على موقع تويتر وصول لاعب الوسط الفنزويلي إلى مقره للخضوع للفحص الطبي.





وقالت وسائل إعلام ايطالية إن يوفنتوس سيضم رينكون (28 عاما) على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو مع إمكانية التعاقد معه بعقد دائم في نهاية الموسم.





وينفرد يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الخمسة الأخيرة بصدارة الدوري متفوقا بفارق أربع نقاط على أقرب ملاحقيه لكنه رغم ذلك واجه بعض الانتقادات بسبب أدائه الذي جاء دون مستوى التوقعات التي ترشحه للفوز بدوري أبطال أوروبا.





وشوهد المدرب ماسيميليانو اليجري وهو يتحدث بغضب مع مسؤولي النادي بعد هزيمة فريقه بركلات الترجيح أمام ميلانو في مباراة كأس السوبر الايطالية في الدوحة يوم الجمعة الماضي.





كما لم يحقق لاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش الأداء المتوقع منه منذ انضمامه ليوفنتوس قادما من روما في نهاية الموسم الماضي.